Incendio in un fienile in località "Sa Battaranza", nel comune di Sarule. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono state impegnate dalle 22.40 di ieri sera fino alle prime luci dell'alba per estinguere le fiamme che hanno aggredito un capannone di circa 2000 metri quadri, dove erano custodite circa 200 rotoballe di foraggio.

L'intervento immediato degli operatori del 115 è stato provvidenziale: oltre all'estinzione dell'incendio, a limitare i danni alla struttura del capannone. Le cause probabili sono di natura accidentale, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Oniferi.