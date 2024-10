Dalle 18:45 due squadre dei Vigili del Fuoco di Tortolì stanno intervenendo sulla SS 125, presso il distributore carburanti Fiamma 2000, nel territorio di Girasole, a seguito di un incendio che sta interessando un serbatoio di GPL per autotrazione.

Le operazioni di spegnimento sono tese a controllare le fiamme che fuoriescono dal serbatoio interrato al fine di contenere l’irraggiamento termico che espone il contenitore.

Dal Comando provinciale di Nuoro dei Vigili del fuoco è stata inviata una ulteriore squadra a dare manforte ai colleghi del posto.

Stando alle prime informazioni reperite dagli uomini del 115, sembrerebbe che fossero in atto alcuni lavori di manutenzione proprio sul serbatoio e che, per cause da accertare, una fuoriuscita di gas si sia incendiata coinvolgendo tutto l’impianto di stoccaggio di Gpl. Le operazioni di contenimento e controllo sono costantemente coordinate dal funzionario di servizio e direttamente dal comandante Giordano.