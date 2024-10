Pomeriggio di gran lavoro per i Vigili del fuoco di Cagliari, che oltre ad intervenire a Selargius per l’incendio in un casolare, intorno alle 15:30 si sono dovuti recare nella zona industriale di Settimo San Pietro per le fiamme divampate tra le masserizie di un deposito.

L’incendio, che si è sviluppato per cause ancora da accertare, ha interessato anche la parete di un edificio limitrofo causandone il distacco dell’intonaco. Sul posto sono intervenute tre squadre della Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che hanno evitato la propagazione delle fiamme all’intera struttura ed alla bonifica dell’area. Sul posto anche le forze dell’ordine.