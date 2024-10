Incendio di una struttura adibita a ripostiglio attrezzi, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l'area. Da segnalazioni pervenute alla sala 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 14 circa in via Sa Costera, ad Assemini, per un incendio che si è sviluppato in una struttura adibita a deposito attrezzi.

Le fiamme hanno coinvolto strumentazione e materiali vari. I Vigili del Fuoco con due automezzi e sette operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area coinvolta. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.