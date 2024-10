Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari, alle 3 circa, nella via Gian Battista Vico, nel centro abitato del comune di Quartu Sant'Elena a causa di un spaventoso incendio di alcune autovetture, in uno spazio di sosta adibito a parcheggio condominiale.

Due le auto completamente coinvolte dalle fiamme, una terza auto ha riportato danni non ingenti, grazie al tempestivo intervento della squadra di pronto intervento, che ha evitato inoltre, la propagazione dell'incendio ad altre auto e alla struttura della palazzina adiacente.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, due le squadre inviate dal comando provinciale di viale Marconi, sul posto anche i Carabinieri della Radiomobile per gli accertamenti del caso.