Uno spaventoso rogo ha distrutto, intorno all’una del mattino, 3 macchine e uno scooter parcheggiati sotto un palazzo condominiale del quartiere cittadino Cep.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti in via Avogadro: sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento con un Aps (Auto pompa serbatoio) e il supporto di un Abp (auto botte pompa) per un totale di due automezzi e sette operatori.

Spente le fiamme che hanno coinvolto le tre auto e lo scooter e messa in sicurezza l'area circostante, sulle cause del rogo sono in fase di accertamento alcuni elementi da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.