Intorno alle 14 di oggi la sala operativa dei Vigili del fuoco di Olbia ha ricevuto una richiesta d’intervento per un principio d’incendio in un appartamento in via Tiepolo.

Sul posto è stata inviai una squadra che ha prontamente spento le fiamme. Le stesse sono state individuate all’esterno dell’abitazione sulla tapparella della finestra riconducibile ad una camera da letto.

Non è escluso il dolo, sul posto anche i carabinieri di Olbia per gli accertamenti del caso.