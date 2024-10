Questa mattina, intorno alla 9:15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di via Salieri, a Quartu Sant’Elena, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento al piano terra di una palazzina.

Le fiamme si sono sviluppate nel salotto della casa e hanno danneggiato alcuni arredi.

L’immediato intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si estendesse all'intera palazzina.

A dare l’allarme è stata una donna, unica persona presente in casa: si è prima messa al sicuro, fuori dall’appartamento, e poi ha chiamato il 115.

Le cause dovute ad probabile cortocircuito di una presa elettrica, ancora da accertare.