Paura a Ossi per un incendio divampato in pieno centro abitato. Le fiamme si sono propagate, probabilmente a causa di un corto circuito, all'interno della palazzina di via Leopardi, in cui si trova l'officina della Tecnalferr, azienda specializzata nella realizzazione di infissi e serramenti in alluminio.

L'incendio è stato bloccato prima che aggredisse l'area adibita a falegnameria, ma i danni al deposito e al laboratorio sono ingenti. I carabinieri tendono a escludere l'origine dolosa.