Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel primo pomeriggio nella vallata tra Monte Bianchinu, Luna e Sole e Prunizzedda, tre quartieri residenziali alla periferia sud-orientale di Sassari.

Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono partite da un terreno incolto che si trova proprio al confine tra la parte bassa di Monte Bianchinu e via Addis, preziosa arteria stradale che collega Luna e Sole a Prunizzedda.

Il fuoco ha lambito alcuni palazzi della via, che è stata letteralmente invasa dal fumo. I mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti in forze, hanno impiegato oltre un'ora per domare l'incendio e bonificare la zona.