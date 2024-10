Non si conoscono ancora le cause del vasto incendio che ha distrutto un’abitazione in via Santa Maria, nelle vicinanze della Pedemontana per Assemini.

Il rogo, sprigionatosi intorno alle 3 del mattino, ha divorato completamente alcuni container accanto alla casa, dove dormivano almeno 4 persone: tanto spavento, momenti drammatici vissuti fino all’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno impiegato alcune ore per avere ragione delle fiamme. Sul posto anche i soccorritori del 118, fortunatamente nessun ferito.