Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base Alà dei Sardi è in azione per spegnere un incendio a Buddusò, in località Sos Canales. L'area interessata dalle fiamme è in prossimità di quella già interessata nei giorni scorsi.

Sul posto, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla locale pattuglia del Corpo forestale.