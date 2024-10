I mezzi navali del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, impegnati in attività di vigilanza a tutela dei confini marittimi prospicienti le coste sud occidentali e orientali della Sardegna, hanno sequestrato, in stretta sinergia con la componente specialistica del Comando Provinciale del capoluogo isolano, un pacco contenente 30 chili di sostanza stupefacente.

Nello specifico una M/N oceanografica in navigazione in acque internazionali a sud di Capo Teulada, rinveniva un pacco che affiorava dall’acqua; dopo averlo recuperato ed accertata la tipologia del prezioso contenuto provvedeva a contattare l’Autorità Marittima competente che disponeva di dirigere verso il porto di Cagliari informando, contestualmente, la Sala Operativa del Corpo.

La nave, scortata da un guardacoste del Corpo fino alla rada del porto di Cagliari, è stata successivamente affiancata al fine di consentire ai militari di salire a bordo per procedere al sequestro della sostanza stupefacente nonché, terminate le operazioni di rito, rilasciare il mezzo (completamente estraneo all’accaduto) per il proprio porto di destinazione. Il pacco, pesante30 kg circa, dalle successive analisi è risultato essere stupefacente (Hashish) per un valore al dettaglio di 150mila euro.

In considerazione dell’aumento del traffico diportistico che inevitabilmente si registra nel periodo estivo, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari rafforzerà ulteriormente il proprio dispositivo di vigilanza aeromarittimo al fine di interdire, quale unica forza di polizia operante sul mare, possibili traffici illeciti diretti su tutto il litorale costiero della Regione Sardegna.