Controlli antidroga da parte delle Fiamme Gialle in Gallura su disposizione del Comando provinciale di Sassari.

Le unità antidroga della Guardia di finanza di Olbia, insieme a quelle di Sassari, hanno effettuato degli interventi in due istituti scolastici di Olbia e Arzachena. Controllati gli studenti e le classi con l’impiego dei cani specializzati.

Complessivamente, sarebbero stati ritrovati e messi sotto sequestro 100 grammi di stupefacenti e un bilancino di precisione. Uno studente sarebbe stato sorpreso in possesso di circa 80 grammi di marijuana e del bilancino: è stato arrestato in flagranza e accompagnato al Centro di Prima Accoglienza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Un altro ragazzo avrebbe avuto con sé circa 9 grammi di stupefacente ed è stato denunciato a piede libero. Ad altri due studenti è stata contestata in via amministrativa la detenzione di stupefacenti per uso personale, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Sassari.