Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari a Sanluri, in via Massimo D'Azeglio, per un incendio che intorno all’1.30 si è sviluppato in un ripostiglio con all'interno attrezzi vari da lavoro, dentro un cortile di un abitazione privata.

Gli operatori coordinati dalla Sala Operativa del 115, all'arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla bonifica di tutto il materiale che ha bruciato all'interno, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e di una parte dell'impianto elettrico esterno del cortile, per permettere agli inquilini dell'abitazione di riutilizzare l'energia elettrica.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due automezzi intervenuti dalla sede centrale una squadra con APS (Autopompa Serbatoio) supportata da un ABP (Autobotte Pompa) sul posto erano presenti anche i Carabinieri.