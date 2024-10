Incendio in un deposito di attrezzi, in località Buoncammino, nel comune di Cardedu. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Lanusei e Tortolí, sono intervenute alle ore 11 per estinguere il rogo che ha interessato un locale magazzino, con all'interno attrezzi vari.

Il locale, di proprietà di un pensionato del posto, è andato completamente distrutto dalle fiamme. Danni lievi invece all'esterno dell'abitazione dell’uomo, sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.