Ancora incendi in Sardegna. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un suo elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu su un rogo divampato in agro del comune di Abbasanta, in località Nuraghe Losa.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ghilarza.

Allarme anche a Bolotana, dove le fiamme sono divampate a Sos Bados. Sulla zona opera un velivolo decollato da Anela. Il D.O.S. della Forestale di Bolotana coordina le operazioni. Seguiranno maggiori dettagli nel comunicato ufficiale delle 18:30.