Un elicottero del Corpo forestale arrivato dalla base di Villasalto è in azione per supportare le operazioni di spegnimento di un incendio che sta interessando le campagne di Uta, in località C.Crabas.

l’intervento è coordinato dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Cfva di Capoterra insieme a una squadra di vigili del fuoco di Cagliari e da due di volontari arrivati da Uta e Assemini.