Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari questa notte, in via E. Loni a Selargius nel quartiere di "Su Planu", a causa di un incendio su alcune autovetture in sosta.

La sala operativa del 115, ricevuta la prima chiamata, ha tempestivamente inviato la squadra di pronto intervento, che giunta sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.