Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto sta intervenendo in questi istanti su un incendio in agro del comune di Sinnai, in località Pinnone.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Sinnai.

Si prospetta una nuova difficile giornata sul fronte incendi.