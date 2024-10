Si prospetta un'altra giornata di fuoco in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta indicando per oggi un alto rischio di roghi (codice arancione) in mezza Sardegna.

E proprio in queste ore il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa su un incendio nell'agro di Sagama. Sul posto, coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bosa.

Ieri l'Isola è stata segnata da 16 roghi che si sono sviluppati in diverse aree del territorio: in quattro casi sono intervenuti i mezzi aerei della flotta nazionale e regionale.