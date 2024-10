Due elicotteri del Corpo forestale in azione questa mattina per fronteggiare nuovi incendi sviuppatisi sul territorio regionale.

Un velivolo del Corpo forestale è decollato dalla base di Anela per dirigersi in agro di Sindia, in località "Ponte Furrighesu". Sul posto, a coordinare le operazioni di spegnimento, il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Macomer.

Un altro incendio sta interessando le campagne di Nurri, nella zona di Monte Cugusi. Sul posto un elicottero della flotta regionale partito da Villasalto. La pattuglia del Corpo forestale di Isili coordina le operazioni da terra.