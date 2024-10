Intorno alle 13 di oggi, 20 novembre, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in località Murta Maria, nel comune di Olbia, per un incendio di vegetazione.

Il rapido intervento delle squadre del 115 ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine.

Contemporaneamente, la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta per un analogo rogo in località Cugnana, sempre nel territorio di Olbia. Gli interventi si sono conclusi entrambi dopo circa due ore. Non si segnalano feriti.