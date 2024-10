Primo incendio della stagione nel Parco di Molentargius, il Corpo Forestale ha individuato il responsabile: ieri pomeriggio, intorno alle 16, un incendio è divampato all’interno del Parco Regionale del Molentargius, interessando dei terreni incolti e un’autovettura che si trovava parcheggiata poco distante. Prontamente per lo spegnimento è intervenuta la pattuglia della Stazione Forestale di Cagliari e alcune squadre dei Vigili del Fuoco che riuscivano a domare le fiamme dopo qualche ora, date le alte temperature e il forte vento.

Il personale del Corpo Forestale ha immediatamente avviato le indagini che hanno condotto a ritenere che si trattasse di un incendio colposo, divampato a seguito dell’ abbruciamento di un cumulo di frascame da parte di P.E, di 70 anni, proprietario di un terreno in zona Is Arenas, nel comune di Quartu Sant’Elena. Il soggetto, non nuovo a questo genere di cose, rischia la pena della reclusione da uno a cinque anni per incendio colposo, previsto dall’art. 429 del codice penale.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale invita la popolazione a segnalare al numero verde 1515, numero di pronto intervento, sia l'avvistamento degli incendi che qualsiasi notizia che possa servire per l'individuazione dei responsabili. Il Corpo Forestale ricorda inoltre che dal 15 maggio scorso, per eseguire la pratica selvicolturale di abbruciamento delle stoppie è necessaria l’autorizzazione e che comunque l’abbruciamento deve essere sospeso in caso di forte vento.