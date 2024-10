Intervento, nel primo pomeriggio odierno, nella zona di Molentargius Cagliari, per vasto incendio che ha impegnato i Vigili del Fuoco del comando di Viale Marconi, intervenuti con quattro mezzi, insieme a quelli regionali.

Per domare le fiamme è stato necessario anche l’ausilio di un elicottero. Il pronto intervento delle squadre a terra sta cercando di evitare il propagarsi delle fiamme e a contenere i danni. Attualmente un autovettura, parcheggiata sul bordo strada, è stata interessata dal rogo e due case sono state evacuate in via precauzionale.