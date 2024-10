È ripartito all'una di notte il traghetto Corfù della compagnia Grimaldi. Dopo aver lasciato il porto di Cagliari per raggiungere Civitavecchia, si era fermato in rada a causa di una fumata e una fiammata venute fuori dal fumaiolo.

Il traghetto, con a bordo passeggeri e mezzi, è rientrato in porto per essere ispezionato da vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e personale del Rina, specializzato nella sicurezza della navigazione. I vigili del fuoco hanno anche scandagliato lo scafo con i sommozzatori che non hanno riscontrato alcuna anomalia o problema.

Anche gli esperti del Rina non hanno evidenziato problemi tanto che all'una hanno dato l'ok al comandante della nave per ripartire. Secondo i primi accertamenti la fumata bianca e la fiammata sono state provocate dal un problema di raffreddamento del sistema del fumaiolo.