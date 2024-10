Continua il progetto regionale che sollecita i cittadini a preferire l’utilizzo della bicicletta rispetto agli inquinanti mezzi di trasporto.

Ogni mercoledì il Comune di Cagliari organizza la pedalata sotto le stelle con lo scopo di salvaguardare l’ambiente e limitare l’afflusso di traffico.

L’appuntamento settimanale, con raduno in piazza Giovanni XXIII alle ore 20:15 e partenza alle 20:30, seguirà un percorso standard:

Piazza Giovanni XXIII – Via Salvemini – Via Castiglione – Via Flavio Gioia – Via Vesalio – Via Pisano – Via Treleani – Via Antonino Pio – Via Zuddas – Via Riu Mortu – Via San Valeriano – Via San Gottardo – Via Giulio Cesare – Via Italia – Via Pisano – Via Ampere – Via delle Fosse Ardeatine – Via Watt – Via della Resistenza – Via Risorgimento – Via Magenta – Via Mentana.

Si consiglia di indossare un giubbotto o bretelle rifrangenti e si raccomanda fortemente l’utilizzo del casco protettivo.

È ammesso qualsiasi tipo di bicicletta ad accezione dei tricicli per bambini.

Per garantire la riuscita dell’iniziativa tutti i partecipanti sono invitati a rispettare le norme del Codice a Stradale e a mantenere una condotta educata e rispettosa.