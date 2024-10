P.zza Giovanni XXIII (PARTENZA) – Via Boiardo – Via Cavaro – Via Genneruxi – Via Palestrina – Via Scano – Via della Pineta – Via Degioannis – Via Caboni – Via Perugia – Via Brescia – Via Caboto – Su Siccu – Pista Tramontelmo/Via del Sale – Via La Palma – Parco di Molentargius – Viale Colombo – Bussola – Lungomare Poetto – Vecchio ospedale Marino (SOSTA)

