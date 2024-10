Proveniva dall'ospedale San Francesco di Nuoro il feto di circa tre mesi, ritrovato oggi nella biancheria sporca in una lavanderia industriale di Olbia. La conferma arriva dalla Questura del capoluogo barbaricino.

Proprio in queste ore è in corso un'attività di ispezione degli agenti della Squadra Mobile di Nuoro nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del nosocomio, diretto dal primario Angelo Multinu. Gli agenti starebbero acquisendo atti e sentendo il personale del reparto, tra cui anche il dirigente, per capire cosa possa essere successo. Non si esclude alcuna ipotesi, tra cui l'errore di chi doveva materialmente occuparsi dell'embrione o se possa essere stato abbandonato di nascosto da qualche gestante.