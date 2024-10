Pattugliamenti, controlli, posti di blocco: 228 le persone identificate e 140 i veicoli fermati. Sono solo alcuni dati forniti dalla Compagnia di Carbonia: i militari hanno incrementato i pattugliamenti durante il ponte pasquale. In particolare uomini e mezzi hanno controllato le aree urbane e periferiche.

Vigilanza anche nei pressi della stazione ferroviaria, internet point, aree verdi del parco e lungo le principali arterie stradali, con i posti di blocco.

In via Dalmazia M.M., 37enne, è stato denunciato perché in regime di detenzione domiciliare per reati di violenza e resistenza è stato sorpreso in giro per la cittadina sulcitana: il giovane è stato quindi denunciato dai Carabinieri per evasione.