Da un lato c’è il nuovo Iper Pan di viale La Plaia appena inaugurato che, insieme ai partner interni (tra questi Bata, UniEuro, Oviesse ad esempio), osserveranno l’apertura per Pasqua e Pasquetta, come il mastodontico centro commerciale Corte del Sole, giusto per fare qualche esempio pratico.

Nessuna chiusura per ristoranti, bar e supermarket del circondario per la due giorni fuori porta ‘segnata’ con il color rosso acceso sui calendari, ma sarà come un ‘domenicale’ qualsiasi. Polemiche o no, dipendenti sul piede di guerra o meno, questa è la realtà: Cristiano Ardau, segretario generale della Uil-Tucs, è dalla parte dei lavoratori: “Se si decide di aprire il centro commerciale o il ristorante anche nelle giornate festive – dice – allora è bene che si rivedano tutte le distinte retribuzioni per chi offre un servizio alla gente, perchè di fatto le maestranze non rimangono a casa con i propri cari. Diversamente parlando è soltanto una svendita dei lavoratori”.