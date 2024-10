Saranno le composizioni di Claude Debussy a chiudere la prima parte dell’ottava edizione del festival del Conservatorio.

Mercoledì 2 maggio alle 18.30, l’Auditorium dell’Istituzione musicale cagliaritana ospiterà l’esibizione il violoncellista Oscar Piastrelloni in duo col pianista Riccardo Leone, il flautista Enrico Di Felice, il violista Dimitri Mattu, l'arpista Cristina Greco, il clarinettista Fabrizio Fadda e il soprano Maria Grazia Piccardi accompagnati al pianoforte da Manuele Pinna.

Del compositore francese, di cui ricorre quest’anno il centenario della morte, saranno eseguite la Sonata in re minore per Violoncello e Pianoforte, “Syrinx” per flauto solo, la Sonata per flauto viola e arpa L 137, le “Danse Sacrée et Danse Profane2 L. 103 per arpa e archi, la Rapsodia per clarinetto e pianoforte e i due brani vocali “Beau soir” e “Mandoline”.