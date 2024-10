Partiranno domani 6 maggio i concerti della nona edizione del Festival pianistico del Conservatorio. Alle 20,30 nell’Auditorium del “Da Palestrina” avrà luogo una serata dedicata alla memoria di Renato Fasano, direttore negli anni Venti dell’Istituto musicale cagliaritano (l’odierno Conservatorio di Cagliari).

I protagonisti saranno la pianista Angela Oliviero (solista nel Concerto in re minore BVW 1052 per Pianoforte e Archi di Johann Sebastian Bach) e il violinista Attilio Motzo, alla guida dell'Ensemble Palestrina, composta dai violinisti Corrado Lepore e Marco Ligas, dal violista Dimitri Mattu, dal violoncellista Oscar Piastrelloni, dal contrabbassista Alessio Povolo e dal clavicembalista Michele Nurchis, in veste di solista e direttore nelle "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi.