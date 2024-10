Due risultati eccellenti per Michelino Carta, 64 anni di Fonni, conseguiti al “World Harmonica Festival” (Festival Mondiale dell’Armonica) che si tiene ogni quattro anni a Trossingen, una cittadina della Germania, nota per la sua fabbrica di strumenti musicali, la “Hohner”, e per l’Università della Musica. L’armonicista fonnese si è esibito il 2 novembre scorso nella sezione solista dell’armonica diatonica a “Tremolo” e il giorno dopo nella categoria “Open”, piazzandosi rispettivamente al decimo e al sesto posto, conseguendo in entrambe l’attestato di “Excellent”. Michelino Carta si è imposto nella “open” sbaragliando orchestre di armonica, duo e trio famosi, provenienti da Cina, India, Gran Bretagna, Malesia, Slovenia, Polonia, Giappone, Francia, Germania. In sei minuti di esibizione ha conquistato la giuria e soprattutto il pubblico affascinato dai suoni della Sardegna (ballu torrau, sartiu, de tres di Fonni, inoltre su passu torrau, su dillu, coccios, mutos, non potho reposare).

“La mia partecipazione al Festiva Mondiale - ha detto Michelino Carta - ha avuto come obiettivo quello i promuovere il libro che ho scritto l’anno scorso ‘Suonare musica popolare – Metodo teorico pratico per armonica con CD audio allegato’ pubblicato da Domus de Janas. Inoltre, era mio intento far conoscere il nuovo Cd “SardaEmilia” con musiche popolari della Sardegna e dell’Emilia suonate da me, da Pietro Paolo Curreli, dai bolognesi Gianluca Caselli, Gianandrea Pasquinelli (docente universitario) e dal parmigiano William Tedeschi”.

Un obiettivo centrato in pieno. Michelino Carta è soddisfatto della sua impresa. Il suo libro si trova al prestigioso museo dell’armonica di Trossingen, è in mano anche a un direttore d’orchestra e a un insegnante francese di conservatorio. Lo sta già leggendo con interesse il grande virtuoso dell’armonica cromatica Willi Burger che di solito suona accompagnato dalle orchestre, considerato il più grande armonicista di tutti i tempi.

Alla manifestazione era presente una vecchia conoscenza dell’armonicista fonnese, Mister Elmar Trink, direttore del Festival dell’Estonia, dove Michelino Carta aveva vinto nel 2006 e nel 2007 la sezione dell’armonica diatonica, e nel 2008 il Festival estone tenutosi a Parnu. Mister Trink ha manifestato il desiderio di visitare la Sardegna e ha invitato il suonatore fonnese a partecipare di nuovo dopo dieci anni al “Parnu Harmonica Festival” che si terrà dal 5 al 9 luglio 2018.

Durante il suo viaggio in Germania Michelino Carta ha fatto una tappa al Circolo dei Sardi “Su Nuraghe“ di Stoccarda, accolto calorosamente dal suo presidente Francesco Pistis. Il suono della musica tradizionale sarda, eseguita con l’armonica, ha commosso i sardi che da tanti anni vivono in Germania. “Ricorda che a Stoccarda avrai sempre degli amici”, ha detto con affetto Pistis rivolgendosi a Michelino Carta.

Nell’ambito dell’Autunno in biblioteca a Foghesu sabato 11 novembre alle 18 è in programma la presentazione del libro “Suonare musica popolare” di Michelino Carta, esibizione dell’autore con l’armonica a bocca, Modera Vania Lai, Interventi di Giacomo Mameli e Gianluca Serra.