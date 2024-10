Si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre la seconda edizione del Festival Letterario “Sas Puntas”. L’evento è stato presentato ieri nell’aula consiliare del Comune di Tissi alla presenza dei promotori dell’iniziativa Giovanni Fara e Alessandra Mangatia, dell sindaco Gianmaria Budroni e dell’assessore alla cultura Lucia Mameli.

Il sindaco Gianmaria Budroni ha posto l’accento sull’importanza che iniziative di questo tipo hanno per il paese e con l’augurio che possa diventare un appuntamento fisso.

Per Fara “Sas Puntas” è un festival che vuole consolidarsi e che vuole trattare anche vari temi quali immigrazione, accoglienza e cittadinanza debbano essere posti al centro di una riflessione collettiva, a maggior ragione in Sardegna, terra da sempre di approdi e partenze. L’importanza che in tal senso riveste la cultura è tutt’altro che secondaria e serve per abbattere pregiudizi e la paura delle diversità.

Sarà questo l’argomento del dibattito della domenica pomeriggio che vedrà la presenza di GianMaria Budroni (Sindaco di Tissi), Sandra Sanna (Direttore dell’emittente televisiva Canale 12), Davide Corriga (Sindaco di Bauladu e Presidente della Cordona de Logu) e Cristinao Sabino (docente, saggista e responsabile del “progetto di cittadinanza sarda” per Caminera Noa).

Mameli ha infine sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle fasce più deboli nella programmazione della domenica mattina, nel corso della quale saranno protagonisti i ragazzi dell’Associazione Up&Down che presenteranno il libro “Raccolta di poesie dritte e storte” (edito da Carlo Delfino) e sarà realizzato il laboratorio letterario diretto da Franca Falchi e dedicato ai più giovani. Uno dei momenti più attesi è anche la presentazione del terzo Premio Letterario “Tene Tene” che troverà all’interno del festival una vetrina privilegiata.

Il Programma

Sabato 14 settembre

- ore 17:00 Inizio festival

Caterina Bruno (guida turistica) ci parlerà del sito archeologico Sas Puntas.

Reading poesie e letture con accompagnamento musicale presso l’Ipogeo Sas Puntas.

Si esibiscono: Nicoletta Fiorina e Fabrizio Raccis, autore del libro “Carne di Betzabea” (Catartica Edizioni).

Incontri con gli autori (Piazza Municipale):

- ore 18:00 Ivo Murgia, “Il becchino di Varanasi” (Il Cenacolo di Ares edizioni) in compagnia dell’editore e musicista Igor Lampis.

- ore 19:00 Franca Falchi, “L’estate della tempesta” (Catartica Edizioni). Dialoga con l'autrice Daniele Salis.

Firmacopie, aperitivo letterario e letture con: Pietro Sassu (letture di Ica Sanna),Franca Falchi.

Domenica 15 settembre

Incontro con gli autori e laboratori letterari

- ore 10:00 Progetto Up&Down “Raccolta di poesie dritte e storte” (Carlo Delfino editore).

- ore 11:00 Presentazione della terza edizione del Premio Letterario Tene Tene alla presenza della giuria composta dalla presidente Ninni Tedesco (Insegnante e giornalista), Maria Barca (reporter), Franca Falchi (scrittrice) e Giovanni Fara(editore).

- ore 12:00 Laboratorio per ragazzi organizzato da Franca Falchi con l’antologia “Six e altri racconti” (Racconti selezionati nella seconda edizione del Premio Letterario Tene Tene). Interviene Fabrizio Demaria, autore del racconto “Gabriele ed io”, incluso nella raccolta.

- ore 13:00 Pausa pranzo

Dibattito

- ore 16:00 Dibattito sul tema Aprodos e Pàrtenztia/Approdi e Partenze. Tematiche da affrontare: Emigrazione/immigrazione, accoglienza/cittadinanza. Saranno ospiti: Gianmaria Budroni (Sindaco di Tissi), Davide Corriga (Sindaco di Bauladu e Presidente della Corona de Logu) Sandra Sanna (Giornalista, direttore Canale 12), Cristiano Sabino (Docente e saggista).

Incontri con gli autori (Piazza Municipale):

- ore 17:30 Marco Lepori, “Dancing days” (Catartica Edizioni), letture di Giovanni Delogu.

- ore 18:30 Nicolò Migheli, “La grammatica di Febrés” (Arkadia edizioni). Dialogano con l’autore Fiorenzo Caterini e Ninni Tedesco.

Firmacopie, aperitivo letterario e letture con: Cristiano Sabino, Marco Lepori(Letture di Giovanni Delogu).

(14-15 settembre) Mostra pittura: Nina Trudu (Presso il Centro di Aggregazione Sociale Giovanile)