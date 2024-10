Incontri, proiezioni, dibattiti, musica e approfondimenti: è il programma del festival 'Le lesbiche si raccontano', evento dedicato alla cultura lesbica organizzato dalle associazioni ARC Onlus e Sardegna Queer e il Circolo ARCinema F.I.C.C. che sarà ospitato al centro Il Lazzaretto di Cagliari tra venerdì 23 e domenica 25 marzo.

Il festival, inserito tra le iniziative di Uno Sguardo Normale Expo, è stato ideato con l'obiettivo di rivendicare l’identità e la cultura lesbica che ancora oggi faticano a trovare spazi. Si parlerà di vissuti personali e storia dei movimenti lesbici, e poi ancora sessualità, salute, relazioni. 'Le lesbiche si raccontano' è oggi l'unica manifestazione prettamente lesbica e femminista sarda e una delle pochissime italiane.



“Riteniamo che oggi, come ieri, sia ancora importante essere presenti sul territorio – scrivono gli organizzatori - offrire al contesto sociale in cui viviamo uno spazio di riflessione e condivisione su tematiche importanti. Come tutti gli anni, anche quest'anno lo facciamo a modo nostro, utilizzando tutti i canali a disposizione: cinema, musica, convegni, fumetti, laboratori”.



Taglio del nastro venerdì 23 marzo alle 19.30 con un rinfresco di benvenuto, seguirà la proiezione del thriller americano 'Women Who kill' (2017) della regista Ingrid Jungermann.



Il sabato appuntamenti sin dalla mattina: alle 10.30 ci sarà l'incontro 'Colazione con Fun Factory: sex toys e accessori come alleati del piacere'; alle 15 si parlerà di 'Salute sessuale, profilassi e ciclo mestruale: parliamone insieme' a cura di Arc e Intimaluna, riproposto per il secondo anno consecutivo. Il tema dell'incontro delle 17 sarà 'Vissuti lesbici fantastici e dove trovarli', in cui le relatrici ci guideranno in un percorso storico-politico dei movimenti lesbici. Interverranno Nerina Milletti, storica esponente fiorentina del lesbismo, Marta Magni, appassionata milanese di tematiche Lgbtq, Laura Grasso, attivista lesbica e fondatrice di Arcigay a Cagliari e Francesco Serri, ricercatore della Facoltà di scienze umanistiche dell’Università di Cagliari. Chiuderà la serata un aperitivo con buffet accompagnato da Marco e Cristina Acustic Live.



Domenica 25 marzo alle 15 il laboratorio dal titolo 'Queer and roarr - esseri insolite - autoritratto di cricca', a cura dell’associazione S’Umbra Percorsi Visivi; alle 18 ci sarà la presentazione del volume 'Melagrana', 16 storie a fumetti a colori dell’Attacapanni Press a cura di una della fondatrici della Casa Editrice, Ariel Vittori, sulle mille sfaccettature dell'eros.



Il festival chiuderà la sua quarta edizione con un aperitivo, che sarà occasione di scambio e confronto tra organizzatori, relatori e pubblico.



Per tutte e tre le giornate verrà proiettata in loop una selezione dei migliori cortometraggi a tematica lesbica presentati in tutte le edizioni del USN|Expo Sardinia Queer Short Film Festival.



Il Festival è realizzato grazie al contributo dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna e con il patrocino del Comune di Cagliari