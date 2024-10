Proseguono a Cagliari gli appuntamenti con il festival della creatività giovanile “La città che viaggia”, organizzato da Carovana SMI. Dopo l’esito scenico dei laboratori per giovani rifugiati curati dai registi Wu Wenguang e Mengqi Zhang, ora sarà la volta della compagnia “Company Blu” che domenica 17 e lunedì 18 dicembre (per le scuole), nello spazio Search (il sotto piano del Palazzo civico, nel largo Carlo Felice), verranno proposte le due perfomance “Heavy metal” e “Autocritico”.

La prima porta alla mente due immagini, il genere musicale e il significato del termine, pesanti e fragorose parti di ferro, in movimento. Passando costantemente dall'una all'altra valenza, heavy metal assume in questo breve lavoro un significato ironicamente metaforico. Tra evocazione e celebrazione il corpo tenta un assurdo processo di liberazione dal suo passato con un’improbabile danza costretta dalle limitazioni del "costume", la tipica corazza medievale.

La seconda, ispirata al testo di Oscar Wilde “Il critico come artista”, è un assolo che ne segue lo spunto riflessivo, mettendo in luce le affinità tra chi realizza un'opera e colui che la valuta e interpreta. In scena un personaggio, al contempo danzatore e attore, artista e critico, sé e altro da sé, presenta alcune coreografie e ne svela, attraverso elaborate riflessioni, il profondo significato. Questo lavoro si presenta come una curiosa performance ironica, danzata e recitata, dedicata al gesto e alla sua interpretazione.

"La città che viaggia. Prima edizione della Festa delle creatività giovanili" è inserita nel programma “Approdi e Mare di Danza 2017”, sostenuto dal Comune di Cagliari, ed è un modulo dell’omonimo progetto biennale, 2017- 2018, a favore di “Itinerari verso cittadinanze multiculturali”, approvato dall’Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.