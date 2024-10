Dopo il trittico di fine ottobre (dal 29 al 31) a Carloforte e la masterclass tenuta da Franco Piersanti, dal 7 al 12 novembre al Conservatorio di Cagliari, il festival di musica per il cinema, diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall'associazione culturale Backstage, entra nella parte conclusiva della sua edizione numero dieci.

Un traguardo importante per una manifestazione unica nel suo genere in Sardegna e tra le pochissime nel panorama nazionale e internazionale interamente votata al rapporto tra l'arte dei suoni e quella delle immagini in movimento.

E saranno giornate dense di appuntamenti, quelle in programma nel capoluogo sardo da mercoledì 7 a domenica 11 (con un'appendice venerdì 16), fatte di proiezioni, concerti, incontri e momenti di riflessione.

Tra gli ospiti, i registi Alessandro Aronadio, Lucio Pellegrini e Peter Marcias, musicisti e compositori come Franco Piersanti, Nicola Piovani, Daniele Furlati, Santi Pulvirenti, Teho Teardo, l'attore Elio Germano.

Sono invece specialisti della tecnica del suono applicata al cinema Gaetano Musso (fonico di missaggio), Alessio Doglione (montatore per il cinema e la televisione) e Filippo Porcari (tecnico del suono applicato al cinema), in cattedra nelle mattinate di mercoledì, giovedì e venerdì (dalle 10 alle 13) per le rispettive masterclass ospitate dal Conservatorio cagliaritano (Aula Porrino).

È invece laSala MiniMax del Teatro Massimo lo spazio di riferimento per le attività pomeridiane del festival.

Si comincia giovedi alle 16.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per maggiori informazioni, www.musicapercinema.it

IL PROGRAMMA

Mercoledì 7 dicembre

Aula Porrino – Conservatorio di Musica Piazza Ennio Porrino, 1

Dalle 10:00 alle 13:00

> Masterclass Suono nel cinema

“Tecnica del suono applicata al cinema”

Psicoacustica e narrazione con il suono a cura di Filippo Porcari, tecnico del suono applicato al cinema.

> Mix e rumori

Dalla presa diretta alla sala mix a cura di Gaetano Musso, fonico di missaggio.

Sala Minimax – Teatro Massimo Via E. De Magistris, 12

Ore 18:00

> Proiezione del film “Orecchie” (2016/90’)

per la regia di Alessandro Aronadio. Musiche di Santi Pulvirenti

Una commedia surreale in bianco e nero dal tono stralunato e disilluso presentata a Venezia nella sezione Biennale college. Un uomo si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie…. una tragicomica giornata alla scoperta della follia del mondo, che ti cambieranno per sempre.

A seguire Gianfranco Cabiddu in conversazione con Alessandro Aronadio, regista, e Santi Pulvirenti, compositore.

—

Giovedì 8 dicembre

Aula Porrino – C