Dal 10 al 15 marzo si terrà nell’isola il festival “Conta e cammina”, per sensibilizzare giovani e adulti sul tema della giustizia sociale. Filo rosso della rassegna il ricordo di Peppino Impastato, che combatté la mafia con l’arte e la creatività.

Sardegna, come tutte le altre regioni d'Italia –nessuna esclusa!- abbia un grande bisogno di riflettere, in maniera seria e approfondita, su come costruire una società di onesti, di persone perbene che hanno ben chiaro in mente il concetto di giustizia. Naturalmente la riflessione è molto più efficace se elaborata tutti insieme, possibilmente anche col sorriso sulle labbra. Ecco perché è molto bella l'idea del Festival della Legalità Conta e cammina, che si svolgerà nell'isola dal 10 al 15 marzo tra Macomer, Ghilarza e Bonorva. Antonella Simula della Cooperativa Sociale Progetto H –che ha ideato il progetto insieme al Centro Servizi Culturali di Macomer - ne parla con un entusiasmo più che giustificato: effettivamente stiamo parlando da un lato di un'iniziativa che avrà un grande successo di partecipazione; dall'altro, soprattutto, di un progetto che ha le gambe lunghe, come tutte le cose buone e fatte col cuore.