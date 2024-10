Enogastronomia, musica, artigianato e folklore. Saranno questi gli ingredienti del “Festival dei Sapori” organizzato per la prima volta a Tancau dall'Associazione Turistica Sapori e Tradizioni di Lotzorai.

Nelle giornate del 25 luglio e del 24 agosto, dalle 18.00 alle 24.00, le vie del piccolo borgo marinaro si animeranno con decine di postazioni nelle quali sarà possibile degustare pietanze tipiche ogliastrine, tra cui i culurgionis, seadas, dolci tipici sardi, maialetto arrosto, pani moddi con prosciutto e formaggio o purpuzza, fritto misto di pesce, salsiccia, salumi, formaggi, vini e birre artigianali.

Ad accompagnare l’evento, serate musicali nei locali e nei ristoranti di Tancau. Come da tradizione, il festival andrà di pari passo con Cortiggias che si terranno nelle vie del centro storico di Lotzorai nelle giornate del 22 e 23 luglio e del 10 e 11 agosto.

«Abbiamo voluto portare qui a Tancau – ha spiegato Aurelia Loi dell'Associazione – l'esperienza positiva e di successo delle nostre Cortiggias, che ormai da quattro anni animano la primavera e l'estate di Lotzorai. Tancau è una zona fortemente improntata al turismo e in quanto tale è la cornice ideale per ospitare attrattive come questa. Per il festival abbiamo voluto coinvolgere tutte le principali attività commerciali di questo piccolo ma suggestivo borgo in riva al mare che così potranno anche promuoversi».