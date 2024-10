Ultimi impegni in agenda, a dicembre, per la settima edizione di Nues. Per le sue battute finali, il festival internazionale dei fumetti e dei cartoni nel Mediterraneo si trasferisce per tre giorni a Norbello, con un programma variegato e alcune novità, a partire dallo spazio che lo ospiterà: il MIDI, il neonato Museo dell'Immagine e del Design Interattivo, struttura comunale realizzata nell'ambito del POR FERS Sardegna 2007 – 2013.

Per mercoledì 14 è prevista una giornata fitta di impegni: la mattina per le scuole e la sera per tutto il pubblico, va in scena il recital "Storia della Sardegna dei Sardi" dell'attore Fausto Siddi con il percussionista Alessandro Atzori.

Il pomeriggio si terrà, invece, "La narrazione per immagini come forma di comunicazione e di didattica", un incontro con Bepi Vigna, l'autore di fumetti Sandru Dessì e Corrado Zedda, fumettista e storico esperto di Storia Medievale. A seguire la presentazione del fumetto di Sandru Dessì "Caratzas" (edizioni ISKRA, 2016), dedicato alle maschere barbaricine, e della collana Storia della Sardegna a Fumetti, prodotta dal Centro Internazionale del Fumetto per l'Unione Sarda nel 2013. Completa il programma della giornata un laboratorio (nella Biblioteca Comunale) di Character Design per gli studenti della Scuola Primaria a cura dell'illustratrice Carol Rollo.

Tengono banco nella seconda giornata a Norbello, giovedì 15, la presentazione del fumetto "Dimonios, la leggenda della Brigata Sassari" e il taglio del nastro di una mostra sulla Prima Guerra Mondiale: in esposizione le tavole del volume ispirato alla novella di Giuseppe Dessì "La Trincea", prodotto di recente dal Centro Internazionale del fumetto di Cagliari per le edizioni Grafiche Ghiani, oltre a pannelli illustrativi sull'intervento della Brigata Sassari nella Grande Guerra e dei fumetti originali realizzati durante il conflitto. Partecipano all'incontro lo sceneggiatore dell'opera Bepi Vigna e l'autore delle illustrazioni Gildo Atzori, con interventi musicali della Scuola Civica di Musica Intercomunale Guilcer Barigadu e dei musicisti Fabio Melis (clarinetto e launeddas) e Andrea Cappai (chitarra sarda) impegnati nell'esecuzione dell'inno della Brigata Sassari e di un repertorio di marce, canzoni e motivi della Grande Guerra. Ospite della serata il capitano Luciano Sechi, autore dell'inno "Dimonios". L'appuntamento sarà preceduto in mattinata dall'illustrazione agli studenti del progetto editoriale sulla Brigata Sassari nella Grande Guerra e dalla proiezione del video "Quelli della trincea dei razzi", una produzione multimediale tra musica, fumetto e fotografia, realizzata nella scorsa edizione di Nues.

E’ ancora in via di definizione la data dell'appuntamento in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission previsto a Cagliari e dedicato ai film d'animazione e alla nuova legge sul cinema.

Il sipario sulla settima edizione di Nues si chiuderà a Norbello, il 28 dicembre, con una serata che avrà come protagonista Pasquale Ruju. Lo sceneggiatore della serie a fumetti Dylan Dog, già ospite di Nues lo scorso 19 ottobre a Cagliari, ripercorre con Bepi Vigna, e con il contributo musicale della Scuola Civica di Musica Intercomunale Guilcer Barigadu, l'evoluzione di due tra i più grandi miti del fumetto italiano: nel corso dell'incontro, dal titolo "Miti dell'immaginario a fumetti: i 30 anni di Dylan Dog e i 25 di Nathan Never", è prevista anche la visione di "Agent Never", un cortometraggio di Vincenzo Alfieri con Giulio Pampiglione, liberamente ispirato al protagonista della storica serie della Bonelli Edi