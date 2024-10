Grande festa oggi a Villasor (SU) per i 100 anni di Esolina Matta , nata il 10 gennaio 1924, che ha ricevuto anche gli auguri e la visita del sindaco Massimo Pinna.

" Stamane le ho portato i migliori auguri per il bellissimo traguardo anche a nome dell'Amministrazione e di tutta la comunità Sorrese - ha scritto in un post su Facebook il primo cittadino - La signora Esolina ha cresciuto insieme al marito 4 figli, ha 11 nipoti e 5 pronipoti, è lucidissima e in buono stato di salute ".

" Bellissimo il saluto che mi ha fatto sull'uscio di casa sua mentre andavo via, dicendomi che ci saremmo incontrati in giro per le vie del paese ", ha concluso Pinna.

A Rina gli auguri del Comune e della città tutta.