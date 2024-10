400mila chilometri già percorsi e 154 paesi attraversati. Sono i numeri dell’ottantunenne Janus River che questa mattina, è arrivato a Porto Torres e all’isola dell’Asinara. A distanza di diciotto anni dal primo colpo di pedale verso le Canarie, prima tappa del suo giro del mondo, la sua freschezza è ancora invidiabile.

River, che in questi giorni visiterà la città e l’isola parco, è stato accolto, in piazza Umberto I, dal sindaco Sean Wheeler che ha sottolineato come «Janus River sta compiendo una grande impresa e ci sta dimostrando che se lo spirito è quello giusto l'età non è mai un ostacolo. Lo sport alimenta le passioni, le relazioni sociali e fa bene alla salute. Quello di Janus è un bel messaggio: siamo davvero contenti che abbia deciso di approfondire anche la conoscenza della nostra città e della nostra stupenda isola dell'Asinara con un mezzo sostenibile come la bicicletta».

L’obiettivo del ciclista polacco, nato in Siberia e vissuto in Italia per trent’anni, quello di tagliare il traguardo di Pechino nel 2028. «Ringrazio il Sindaco, l'amministrazione e tutte le istituzioni, gli albergatori, i ristoratori - ha detto River - che mi stanno offrendo accoglienza e ospitalità. Sono molto contento di poter visitare anche Porto Torres e l'Asinara, e scoprire la sua cultura e i suoi paesaggi. La mia avventura è cominciata diciotto anni fa, ho visitato tanti paesi e ora sono qui in Sardegna, una terra davvero molto bella. Passerò in tutte le province, portandomi dietro un bagaglio di trenta chili e percorrendo circa venti chilometri al giorno».

Il programma di domani prevede alle 10.30, l’incontro del Recordman delle “Due Ruote” con una rappresentanza degli alunni dell'Istituto Comprensivo numero 2 e a seguire il Comprensivo numero 1. Infine, Venerdì 26, si imbarcherà sul traghetto diretto all'isola dell’Asinara dove pedalerà di fronte al mare. in seguito, riprenderà il suo viaggio in bicicletta attraverso gli altri territori della provincia di Sassari.