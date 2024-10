Un compleanno, il diciottesimo, importante per i giovani di tutte le generazioni, così come per quei ragazzi di Dorgali che ieri hanno voluto festeggiare l’evento con quelle sregolatezze che però non sono passate inosservate, almeno per i carabinieri.

I militari pensavano di assistere a un normale corteo d’auto in festa per le vie del paese, quando alla vista di due neo diciottenni seduti sulla cappotta di una vettura sono dovuti intervenire per effettuare i rilievi del caso.

Mai l’avessero fatto, è spuntata una “Santa Barbara” delle infrazioni.

Guida senza patente del giovane che aveva “ospitato” sul tetto della macchina due suoi coetanei. Auto, la stessa, sprovvista di assicurazione e senza revisione. Ma non è finita.

Altri due ragazzi sono stati trovati senza patente alla guida di ciclomotori, mentre un altro è stato sorpreso in stato di ebbrezza. Inoltre, altre due auto erano sprovviste di assicurazione obbligatoria. In totale sono scattate quattro denunce.

L’elenco riportato nel rapporto dei carabinieri si chiude con ulteriori verbali per un totale di 5mila euro.

Non è stato certo il modo migliore per festeggiare il compimento del 18° anno, ma sarà stato sicuramente indimenticabile.