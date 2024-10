Per il secondo anno consecutivo Cagliari e Sant'Efisio saranno protagonisti a Parigi nella sede dell'Unesco con una conferenza internazionale sui temi del Cammino religioso, della sua salvaguardia e della sua valorizzazione.

A rappresentare l'amministrazione comunale all'evento "Cagliari, la Sardaigne: une le de la Méditerranée", ci sarà l'assessora allo Sviluppo economico e Turismo, Marzia Cilloccu.

"L'Amministrazione vuole consolidare i presupposti creati finora con gli enti e i Comuni del Sud Sardegna per conseguire insieme l'obiettivo di vedere finalmente il riconoscimento Unesco per questo inestimabile patrimonio culturale e identitario. Nei giorni scorsi - afferma Cilloccu - con la firma sul Patto per Cagliari, sono stati destinati al Cammino di Sant'Efisio cinque milioni di euro. Il programma prevede l'infrastrutturazione e la messa in sicurezza degli itinerari, lo sviluppo dell'immagine coordinata e del marchio, l'ideazione, la produzione e l'installazione della segnaletica informativa, il coinvolgimento delle comunità locali e la promozione dell'imprenditorialità locale".

Cagliari e la Sardegna saranno in vetrina anche grazie alle eccellenze enogastronomiche, con un evento di promozione costruito dallo chef Gabriele Piga a partire dalla dieta mediterranea che, nel 2010, l'Unesco ha riconosciuto Patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Spazio, infine, al concerto che vedrà sul palco i solisti dell'Accademia internazionale di musica di Cagliari.