CAGLIARI - 359^ FESTA DI SANT'EFISIO

 

5 ASSOCIAZIONI STRUMENTISTI

 

ASSOCIAZIONE SONUS DE CANNA ASSEMINI

ASSOCIAZIONE CUNCORDIA A LAUNEDDAS CAGLIARI

ORCHESTRA POPOLARE SARDA DI ORLANDO MAXIA MARACALAGONIS

ASSOCIAZIONE SONUS ANTIGUS USSARAMANNA

ASSOCIAZIONE LAUNEDDAS DI VILLAPUTZU VILLAPUTZU

 

18 TRACCAS PROVENIENTI DA

 

                         DOMUSNOVAS

                ELMAS

                GUASILA

                MOGORO

                PULA (2)

                QUARTU S. ELENA (5)

                QUARTUCCIU

                SARROCH

                SESTU

                SETTIMO S. P.

                SINNAI

                VILLA SAN PIETRO (2)

 

COMUNI RAPPRESENTATI DIVISI PER REGIONI STORICHE

ANGLONA

                SEDINI

                NULVI

                OSILO

ARBURENSE

                VILLACIDRO

                GONNOSFANADIGA

                GUSPINI

BARBAGIA DI BELVì

                ARITZO

                GADONI