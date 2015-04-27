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CAGLIARI - 359^ FESTA DI SANT'EFISIO
5 ASSOCIAZIONI STRUMENTISTI
ASSOCIAZIONE SONUS DE CANNA ASSEMINI
ASSOCIAZIONE CUNCORDIA A LAUNEDDAS CAGLIARI
ORCHESTRA POPOLARE SARDA DI ORLANDO MAXIA MARACALAGONIS
ASSOCIAZIONE SONUS ANTIGUS USSARAMANNA
ASSOCIAZIONE LAUNEDDAS DI VILLAPUTZU VILLAPUTZU
18 TRACCAS PROVENIENTI DA
DOMUSNOVAS
ELMAS
GUASILA
MOGORO
PULA (2)
QUARTU S. ELENA (5)
QUARTUCCIU
SARROCH
SESTU
SETTIMO S. P.
SINNAI
VILLA SAN PIETRO (2)
COMUNI RAPPRESENTATI DIVISI PER REGIONI STORICHE
ANGLONA
SEDINI
NULVI
OSILO
ARBURENSE
VILLACIDRO
GONNOSFANADIGA
GUSPINI
BARBAGIA DI BELVì
ARITZO
GADONI