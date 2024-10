Poliziotti in festa per il 167^ anno di fondazione della Polizia di Stato, stamane all’interno del Terminal Crociere al Molo Ichnusa: il Questore di Cagliari, il dottor Pierluigi D’Angelo, assente per un grave lutto che ha colpito la sua famiglia, ha stilato il consueto resoconto annuale delle attività della Polizia e dei reparti territoriali di competenza, illustrato sul palco del terminal Crociere dal dottor Alfonso Polverino.

Sono state 71mila le chiamate al 113, con 8.873 le persone identificate dalle Volanti, 98 le persone arrestate, 190 quelle denunciate e 2691 i veicoli controllati.

Lotta alla droga al primo posto, ad opera della Mobile, con 130 soggetti arrestati, 29 i denunciati; la sezione Falchi ha ammanettato 86 persone, recuperato stupefacente quali hashish Kg 7,700, marijuana Kg 9,130, cocaina Kg 0,635, eroina Kg 0,700 e denaro sequestrato pari a poco meno di 60mila euro.

D.I.G.O.S.

Informative di reato inviate all’A.G. 47

Persone denunciate 29

Persone denunciate nell’ambito di contrasto ad episodi di violenza nei luoghi dove

si svolgono competizioni sportive 23

Persone arrestate 1

Ordinanze di custodia cautelare in carcere 1

Stranieri controllati nell’ambito di attività di prevenzione al terrorismo

internazionale 186

Servizi di Ordine Pubblico in sede 881

dipendenti impiegati 31

Servizi di Ordine Pubblico fuori sede 292

dipendenti impiegati 30

DIVISIONE ANTICRIMINE

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Notifiche 295

Trattazione querele e indagini di P.G. 201

Persone denunciate 61

Sottoposizioni agli arresti domiciliari e a Misure di Sicurezza 31

Informazioni per applicazione misure sicurezza 41

Informazioni per concessione misure alternative alla detenzione 262

Informazioni per concessione riabilitazione 17

ATTIVITA’ DI P.S.

Esposti 68

Accertamenti antimafia 386

Liberatorie per rilascio patente di guida 4.200

Liberatorie per rilascio patente nautica 54

Liberatorie per iscrizione alle liste elettorali 1.755

Informazioni per concorsi FF.PP: 56

Informazioni per licenze steward e buttafuori 130

Informazioni varie (visita detenuti, cambio cognome, fondo vittime dell’usura, ecc.) 143

Pratiche ex art. 75 legge stupefacenti 58

UFFICIO MINORI

Pratiche minori stranieri non accompagnati 43

MISURE DI PREVENZIONE

Avviso orale 55

Foglio di Via Obbligatorio 21

Proposte per la sorveglianza speciale, divieto/obbligo di soggiorno 10

D.A.S.P.O. 23

Ammonimenti 11

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Beni sequestrati

Società 10

Aziende 3

Veicoli 2

Immobili 4

POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

SETTORE – PASSAPORTI

Rilasci passaporto 11.280

Rilasci certificati espatrio minori anni 14 2.018

SEZIONE - ARMI

Rilasci / rinnovi licenze porto fucile 2.941

Licenze/collezioni armi comuni/antiche 50

Nulla osta per acquisto armi 108

Denunce armi 610

licenze esportazioni temporanea armi 4

Carte europee 17

Licenza vendita/riparazione armi (rilasci/rinnovi) 23

Autorizzazioni trasporto armi 44

Decreti revoca licenza porto fucile uso caccia 129

Decreti revoca licenza porto fucile uso tiro a volo 8

Armi ricevute per essere versate per distruzione 206

Decreti rigetto nulla osta acquisto armi 90

Armi inserite in SDI 880

SETTORE - LICENZE

Licenze sparo fuochi d’artificio, luminarie e N.O. acquisto 64

Addetti al maneggio degli esplosivi e N.O. fochini 59

Recupero spese rimpatrio indigente e consolari 3

Licenza raccolta scommesse e preziosi e/o variazioni 137

Dichiarazioni ai sensi art. 75bis TULPS 14

N.O. volo da diporto o sportivo 16

Svincoli depositi cauzionali e svincoli polizze fideiussorie 6

Visti e vidimazione registri 53

Controlli addetti alla vendita a domicilio e recupero crediti 217

Rifiuti/sospensioni/revoche 18

Accertamenti addetti “sale bingo” 30

Circoli privati 16

Studi fotografici 6

SETTORE IV – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Controlli Amministrativi 92

Sopralluoghi effettuati (Agenzie Affari – Gioiellerie) 56

Contestazioni violazioni amministrative 63

Informazioni Prefettura 316

Persone identificate 293

Persone denunciate 21

Applicazione art. 100 TULPS 7

Notifiche varie 64

IMMIGRAZIONE

SETTORE I – CITTADINANZA E CONTENZIOSO

Pratiche cittadinanza 218

Rifiuto permesso / carta di soggiorno 77

Revoca permesso / carta di soggiorno 17

SETTORE II – PERMESSI E CARTE DI SOGGIORNO

Permessi di soggiorno 6.254

Carte di soggiorno 1.323

Totale 7.577

Di cui per lavoro subordinato 1.526

Pareri N.O. autorizzazioni al lavoro 44

Pareri N.O. ricongiungimenti familiari 232

Permessi di soggiorno art. 18 – protezione sociale

SETTORE III – ESPULSIONI

Accompagnamenti ai centri 28

Partenze volontarie con intimazione del Prefetto 7

Ordini del Questore 904

Allontanamento cittadini comunitari 12

Stranieri trattati ai fini di espulsione (espulsione amministrativa del Prefetto) 97

Respingimenti del Questore 835

SETTORE IV – ASILO POLITICO

Richieste status di rifugiato 963

ETNIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

Ucraina 1574

Senegal 1416

Filippine 1485

Cina 1314

Marocco 1188

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

“QUARTU SANT’ELENA”

Persone identificate 1.249

Persone arrestate 15

Persone denunciate 85

Veicoli controllati 262

Esercizi pubblici controllati 25

Posti di controllo 740

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

“IGLESIAS”

Totale chiamate ricevute al 113 980

Interventi 184

Persone identificate 3.988

Persone arrestate 39

Persone denunciate 73

Veicoli controllati 1.027

Esercizi pubblici controllati 4

Posti di controllo 43

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

“CARBONIA”

Persone identificate 3.370

Persone arrestate 5

Persone denunciate 57

Veicoli controllati 852

Esercizi pubblici controllati 15

Posti di controllo 211

POLIZIA

STRADALE

Pattuglie di vigilanza stradale 2525

Pattuglie di scorta e servizi vari 240

Incidenti stradali con esito mortale 11

Incidenti stradali con lesioni 137

Incidenti stradali con solo danni a cose 80

Totale incidenti 228

Persone decedute 10

Persone ferite 339

Richieste accertamenti tramite prelievo liquidi biologici 113

Totale infrazioni accertate 4.644

di cui:

Per superamento dei limiti di velocità 245

Per guida in stato di ebbrezza 153

Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 10

CONTRASTO AL FENOMENTO DELLE STRAGI DEL SABATO SERA

Numero servizi 59

Conducenti controllati 1536

Veicoli sequestrati 13

Violazioni accertate

Guida in stato di ebbrezza (Art.186 C.d.S.) 64

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (Art.187 C.d.S.) 13

Altre 11

Richieste accertamenti tramite prelievo liquidi biologici 8

POLIZIA POSTALE E

DELLE COMUNICAZIONI

Pattuglie per Servizi di Vigilanza Automontata 216

Persone identificate 1.624

Veicoli controllati 115

Reati inerenti il Settore della Pedopornografia

Persone arrestate 3

Persone denunciate 8

Reati inerenti il Settore del Commercio Elettronico in Rete Internet denominato

“E-Commerce”

Persone denunciate 58

Reati inerenti il Settore delle Carte di Credito

Persone denunciate 3

Totale importi sottratti/danni in Euro denunciati dai cittadini € 160.173

Reati inerenti il Settore della tutela delle persone per quanto concerne Furto d’Identità

Digitale, Diffamazione, Ingiurie, Minacce e Molestie tramite le reti Internet e/o

Telefoniche

Persone denunciate 10

Reati inerenti il Settore della Telefonia – Radio Frequenze

Persone denunciate 1

POLIZIA

FERROVIARIA

Persone controllate ed identificate 17.195

Persone denunciate in stato di libertà 36

Sanzioni amministrative D.P.R. 753/80 150

Sanzioni amministrative C. di S. 3

Servizi di vigilanza scalo 1.999

POLIZIA

SCIENTIFICA

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Fotosegnalamenti inseriti in AFIS intera regione 8.404

Fotosegnalamenti ordinari 2.664

Fotosegnalamento (ex Legge Bossi-Fini) 2.248

Precedenti dattiloscopici a richiesta A.G. 114

Sopralluoghi 309

INDAGINI DI CRIMINALITÀ FORENSE

Indagini balistiche 18

Analisi sostanze stupefacenti 946

Evidenza Impronte latenti 53

Identificazione dattiloscopica di autori di reati 34

Ricostruzione di matricole abrase di armi 4

Elaborazioni video per servizi di O.P. e di P.G. 182

Documentazione video in servizi di O.P. 146

Falso documentale 26

XIII REPARTO MOBILE

“SARDEGNA”

Unità impiegate in servizi di O.P. in sede 6.603

Unità impiegate in servizi di O.P. fuori sede 8.852

TOTALE OPERATORI IMPIEGATI 15.455

Risultati Operativi di tutti gli Uffici della

Polizia di Stato di Cagliari

Anno 2019

PERSONE Arrestate

Nr. 382

PERSONE Denunciate

Nr. 801

Persone Identificate

Nr. 35.227