Hanno scelto Quartu Sant'Elena perché il Comune di Cagliari non ha autorizzato la loro manifestazione. Erano una ventina i manifestanti di destra che nel giorno della Festa della Liberazione volevano commemorare i caduti della Repubblica di Salò e si sono dati appuntamento nella principale cittadina satellite del capoluogo.

Il corteo pacifico, radunatosi in Piazza Sant'Elena, è stato seguito da uno schieramento di poliziotti in tenuta anti-sommossa che hanno evitato l'incontro tra il corteo dei manifestanti di destra e gli anti-fascisti che poco lontano manifestavano contro la loro presenza in città.

I due gruppi non hanno avuto modo di avvicinarsi e la giornata si è conclusa senza incidenti.