Dopo un breve percorso rivolto alla sensibilizzazione e alla riflessione su un tema tutto al femminile, ai bambini dagli 8 ai 13 anni sarà chiesto di delineare su un foglio bianco un’immagine a colori di una donna conosciuta e per loro tutta speciale. Potrà essere madre, insegnante o amica.

C’è da giurarci, i bambini avranno le idee molto chiare in proposito, così come veramente espressivi saranno i pensieri che vorranno sintetizzare tracciando la fisionomia della donna scelta. Ecco, tutto ciò accadrà lunedì prossimo a Teti in occasione della festa della donna. L’appuntamento è per le ore 10,30 presso i locali della biblioteca comunale.

Il programma voluto dal Comune di Teti, guidato dal sindaco Laila Dearca, in collaborazione con l’Associazione Liberos e la Biblioteca comunale, prevede anche un pomeriggio un ricco di altri due importanti eventi. Alle ore 16,00 ci sarà, infatti, un incontro con l’attrice e autrice Valentina Piacciau e il chitarrista Andrea Congiu, mentre alle 17,00 la scrittrice Maria Mantega presenterà il suo libro “Io, sola”.