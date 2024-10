Al termine di una stagione invernale caratterizzata da temperature anomale e da una quasi totale assenza di piogge, la Coldiretti Sassari si schiera al fianco dei produttori sardi e propone nel mercato Campagna Amica dell’Emiciclo Garibaldi la “Festa del Carciofo”.

Sabato 20 febbraio, grazie alla disponibilità dell’agriturismo Su Siddaddu di Baingia Zirattu, tutti i clienti potranno gustare gratuitamente un piatto di carciofi con patate.

«L’idea di creare la “Festa del Carciofo” – afferma il presidente della Coldiretti Sassari, Battista Cualbu – è nata per dare un po’ di respiro ai produttori locali. Grazie a questa iniziativa e grazie alla sensibilità dei clienti dei mercati Campagna Amica abbiamo già venduto più di 100mila capolini in tutta la Sardegna di cui 25mila a Sassari. Un ottimo risultato se paragonato ai danni economici causati dalla stagione anomala».

Per i produttori sardi l’annata 2015-2016 è stata piuttosto negativa a causa delle alte temperature, il caldo ha fatto maturare i carciofi in un arco di tempo più ristretto limitandone i consumi, tradizionalmente legati al freddo. Secondo i dati della Coldiretti, i mesi di dicembre e gennaio sono già passati alla storia come i più caldi e i meno piovosi degli ultimi due secoli con il 91% di precipitazioni in meno rispetto alla media stagionale.

«I tanti produttori di carciofi che ogni settimana animano i mercati Campagna Amica del Nord Sardegna hanno accolto con favore l’idea di istituire una “Festa del Carciofo” – afferma il direttore della Coldiretti Sassari, Ermanno Mazzetti. Grazie alla loro collaborazione e a quella degli altri produttori, la settimana scorsa siamo stati in grado di proporre una degustazione gratuita di carciofi con agnello. Questa settimana, invece, saranno le patate a fare da contorno al carciofo. Un’ulteriore dimostrazione di come il lavoro di squadra possa alleggerire i problemi del singolo».

Sempre nella giornata di sabato, gli amanti della spesa a km 0 troveranno sui banchi del mercato Campagna Amica dell’Emiciclo Garibaldi le prime fragole raccolte ad Alghero nell’azienda agricola di Antonio Tilocca.